سياسي أوروبي يطالب بوضع صورة مؤسسي “بيونتيك” على عملة اليورو

2022/01/01 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح نائب في البرلمان الأوروبي على البنك المركزي الأوروبي وضع صورة مؤسسي شركة “بيونتيك” المطورة للقاح كورونا، أوغور شاهين وأوزليم توريشي ، على أحد العملات الورقية، في إطار البحث عن شعارات للأوراق النقدية المستقبلية لليورو

وقال النائب موريتس كورنر، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر الألماني في تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاغ” الألمانية، تنشرها في عددها غداً الأحد، إنه يجب وضع صور شخصيات أوروبية مهمة مثل مؤسسي “بيونتيك” على الأوراق النقدية الجديدة.

وذكر كورنر أن عمل مؤسسي بيونتيك أنقذ حياة ملايين الأوروبين، وقال: “مسيرة حياتهما قصة مؤثرة عن الاندماج والصعود وريادة الأعمال والتميز العلمي وإمكانات مجتمع الهجرة المفتوح”.

وفي أعقاب جائحة كورونا، تمكنت شركة تطوير اللقاحات “بيونتيك”، ومقرها مدينة ماينتس الألمانية، من تطوير لقاح ضد كورونا بناء على ما يسمى بتكنولوجيا “الحمض النووي الريبوزي المرسال” (رنسا مرسال) “mRNA”، والحصول على موافقة بتداوله بعد إتمام الدراسات السريرية اللازمة.

وعقب 20 عاماً من تداول اليورو، بدأ البنك المركزي الأوروبي عملية لإعادة تصميم الأوراق النقدية.



وسيكون للسكان رأي مفصل في التصميمات الجديدة.



وسوف يستغرق الأمر سنوات حتى يتم طرح الأوراق النقدية الجديدة.



وقد يصدر البنك المركزي الأوروبي قراره في عام 2024 بشأن إصدار أوراق نقدية جديدة، مع تحديد موعد طرحها للتداول.

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