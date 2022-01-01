واردات الأردن من النفط العراقي تسجل 1.195 مليون برميل خلال 4 أشهر

2022/01/01 | 15:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، اليوم السبت، عن أن إجمالي واردات بلاده من نفط العراق خلال الأشهر الأربعة الماضية، والتي بلغت حوالي 1.195 مليون برميل بمعدل 9800 برميل يوميًا.وقال صالح الخرابشة - في تصريحات نقلتها …

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