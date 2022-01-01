إليك بعض الأساليب لتسلية أطفالك دون استخدام ألعاب الفيديو

2022/01/01 | 15:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عطلة مليئة بالأحداث، يرجّح أن تكون استنزفت كل الطرق لإبقاء أطفالك مستمتعين خلال العطلة الشتوية من دون استخدام ألعاب الفيديو أو الأجهزة الأخرى.إليك بعض الأساليب الممتعة والصحية للترفيه عنهم.

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