سياسي كردي يتحدث عن التدخل الامريكي-الايراني في تشكيل الحكومة العراقية

2022/01/01 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق السياسي الكردي محمود عثمان، اليوم السبت، على امكانية التدخل الامريكي والايراني في ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مع استمرار الخلافات السياسية بين القوى السياسية.

وقال عثمان، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "التدخلات الخارجية بمسالة تشكيل الحكومة واردة من الجانبين الايراني والامريكي".

وأكد أن "تأثيرهما سيكون اقل من الفترة الماضية على اعتبار ان الاهتمام بالعراق اصبح اقل لكثرة مشاكله الداخلية".

وبين أن "الاحزاب الكردية تنتظر الاتفاق الشيعي - الشيعي، لتسمية مرشح الكتلة الاكبر لرئاسة الحكومة المقبلة، لكي تبدأ مباحثات تشكيل الحكومة، خصوصاً ان الكتل الكردية لم تتفق لغاية الان على الذهاب بصورة مجتمعة وبوفد واحد للتفاوض".

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