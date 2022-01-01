بيان من رئاسة الوقف السني حول ’مجزرة جبلة’

2022/01/01 | 16:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أستنكر ديوان الوقف السني، السبت، المجزرة التي حدثت في منطقة "جبلة" بمحافظة بابل.

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وذكر بيان للوقف السني، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الثاني 2021)، أنه "بقلوب يملؤها الأسى والحزن تلقينا نبأ حادثة هزت الشارع المحلي بمحافظة بابل وعموم العراق، إثر قيام مجموعة بلباس عسكري بالهجوم على أحد الدور السكنية التي ترقد فيها عائلة آمنة مطمئنة، بذريعة الاتجار بالمخدرات مرة والإرهاب مرة أخرى، وهو ما نفته وزارة الداخلية ومحافظة بابل بتصريحات رسمية ظهرت على إثرها، بعد أن أسفرت الحادثة عن سقوط أكثر من ۲۰ ضحية بينهم نساء وأطفال".

ودعا الديوان "الجهات الأمنية والحكومية والقضائية إلى أن تأخذ على عاتقها مهمة التحقيق بالتفاصيل والقيام بما يلزم بحق مرتكبيها، والوقوف على ملابساتها المأساوية، لضمان عدم تكرارها في قادم الأيام بجميع المدن والمحافظات العراقية الأخرى".

وقتال "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته ومستقر فضله ورضوانه، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما، وأن يلهم أهلهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان وجزيل الأجر والإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه".

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