بابا الفاتيكان يساوي العنف ضد المرأة

2022/01/01 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل البابا فرانسيس العام الجديد، السبت، بالإشادة بالمهارات التي تطرحها النساء لتعزيز السلام في العالم، وساوى العنف ضد المرأة بالإساءة إلى الرب.

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