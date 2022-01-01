الوقف السني يدعو القضاء والحكومة إلى التحقيق بمجزرة جبلة

2022/01/01 | 16:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا ديوان الوقف السني، القضاء والحكومة الى فتح تحقيق بمجزرة جبلة في محافظة بابل، مؤكدا ضرورة الوقوف على ملابساتها ومحاسبة مرتكبيها.

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