مكافحة المخدرات تلقي القبض على 16 متهماً في محافظتين

2022/01/01 | 16:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على 16 متهماً بقضايا المخدرات في محافظتي بابل وكركوك.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، ألقت مفارز مكافحة المخدرات القبض على (16) متهما في محافظتي كركوك وبابل، وضبطت بحوزتهم …

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