مقابلة مع العالم الفيزيائي كارلو روفيللي بمناسبة صدور كتابه عن ميكانيك الكم - جواد بشارة

2022/01/01 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة رواية تحكي ولادة فيزياء الكممقابلة مع العالم المشهور الموهوب، الفيزيائي كارلو روفيلي بمناسبة صدور كتابه الذي يروي فيه نشأة ميكانيكا الكم ...



ولد في 3 مايو 1956 في فيرونا، يدرس كارلو روفيلي في جامعة إيكس مرسيليا.



كما تتم دعوته بانتظام للتحدث في العديد من الجامعات في كندا © DR أجرى المقابلة بودوين إشباسنشر بتاريخ 12/20/2021 ترجمة د.



جواد بشارة مُنظِّر الجاذبية الكمية الحل ......





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