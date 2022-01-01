2022/01/01 | 16:11 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور توجيهات للقائمين على منفذ طريبيل الحدودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/01 | 16:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور توجيهات للقائمين على منفذ طريبيل الحدودي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور توجيهات للقائمين على منفذ طريبيل الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).