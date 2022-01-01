2022/01/01 | 16:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 151 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 238 شخصا للشفاء".وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 8475 شخصاً ".

وسجل العراق أمس 304 إصابات بكورونا قابلتها 4 حالات وفاة فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 151 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 151 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).