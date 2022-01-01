المنافذ تصدر 7 توجيهات تتعلق بطريبيل الحدودي

2022/01/01 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، 7 توجيهات تتعلق بمنفذ طريبيل الحدودي.

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) "منذ بدء الساعات الأولى للعام الجديد باشر رئيس هيأة المنافذ الحدودية يرافقة نائب رئيس الهيأة بإجراء الجولات الميدانية في زياراته المستمرة للمنافذ الحدودية حرصاً منه على استثمار الوقت بشكل يخدم المصلحة العامة للبلد" .

وأضاف "واليوم كان منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار نقطة الانطلاق لتصحيح اي مسار يحتاج الى ترميم في الاجراءات٬ حيث تم الاطلاع على سير العمل ميدانيا في المنفذ من خلال تدقيق سجلات المعاملات المنجزة ومتابعة عمل أجهزة السونار والمراكز الصحية والخدمية".

وأوضح ان "رئيس الهيئة تفقد عمل الميزان الجسري وأشرف على كشف البضائع المنجزة معاملاتها الكمركية وتوجه أيضا إلى صالة استقبال المسافرين التابعة إلى مكتب الجوازات والإقامة واطلع على سير العمل واحتياجات المسافرين".

وتابع "وبعد إجراء الجولة تم الاجتماع بمدراء وممثلي كافة الدوائر العاملة في المنافذ وتم توجيههم بالآتي:

1-التنسيق مع الدوائر العاملة وتبادل المعلومات والتكامل. 2-منع التلاعب بالأوزان أو تغيير بوصف البضاعة. 3-التأكيد على تدقيق البضائع المعفاة من الرسوم وعدم إطلاقها إلا بعد حضور مخول الجهة المستفيدة. 4-التأكيد على فحص البضائع وعدم إطلاقها إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات وضوابط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. 5-تدقيق الوصولات كافة لمنع أي عمليات تزوير وتفعيل العمل الإلكتروني بالمنصة الإلكترونية. 6-التأكيد على التزام كافة الدوائر العاملة بالمنفذ بمساحات عمل كل جهة ومنع التداخل بالصلاحيات وفقاً للقوانين الصادرة. 7-تدقيق دخول العجلات السياحية وضمان خروجها من البلد وفقاً للضوابط المعتمدة.

وبين ان "زيارة رئيس الهيئة إلى منفذ طريبيل الحدودي في هذا التوقيت (أول يوم من عام جديد) من أجل توجيه رسالة لكافة العاملين في المنافذ الحدودية أن الهيئة برئاستها وموظفيها وضباطها ومنتسبيها عازمون على الاستمرار بالإصلاح ومتابعة كافة الثغرات والمخالفات التي تؤثر على سير عملية التبادل التجاري للقضاء عليها أو الحد منها وكذلك رفع معنويات العاملين وشحذ الهمم للنجاح في هذا الملف المهم".

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