أكثر من 7 مليار دولار.. وارد العراق النفطي خلال الشهر الماضي

2022/01/01 | 16:31 - المصدر: وكالة ناس

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بايرادات أكثر من ( 7) مليار دولاروزارة النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الأول الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليونا (579) الفا و( 927 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (7) مليار و(37) مليون.واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(570) الفا و (290) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 700) الفا و( 95 ) برميلا.



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وبلغ المعدل االتصديري اليومي (3.277) مليون برميلاما معدل سعر البرميل الواحد فقد بلغ أكثر من (72) دولاراً .يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري

المكتب الإعلامي في وزارة النفط١/ كانون الثاني / يناير / 2022

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