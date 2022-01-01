الإمارات تحظر سفر فئة معينة من مواطنيها

2022/01/01 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دولة الإمارات، السبت، حظر سفر جميع المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لكوفيد-19، اعتبارا من العاشر من يناير الجاري.

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