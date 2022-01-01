انخفاض كبير بالاصابات.. الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق

2022/01/01 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن

انخفاض بمؤشر اعداد اصابات كورونا في

العراق.

وجاء في جدول الموقف الوبائي اليومي

الصادر عن الوزارة، تسجيل 151 إصابة

جديدة بكورونا، و5 حالات وفاة جراء

مضاعافات الفيروس

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