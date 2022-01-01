النفط تعلن الاحصائية الاولية لصادرات وايرادات الشهر الاخير من عام 2021

2022/01/01 | 16:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة النفط، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الأول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (101) مليونا (579) الفا و( 927 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (7) مليار …

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