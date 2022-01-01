القاسم والكرخ يفوزان على نفط البصرة والديوانية والصناعة وزاخو يتعادلان إيجاباً

2022/01/01 | 16:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعشهدت مباريات الدوري العراقي الممتاز، اليوم السبت، فوز القاسم والكرخ على فريقي نفط البصرة والديوانية، وتعادل الصناعة وزاخو إيجابا.وتمكن فريق القاسم، من الفوز على فريق نفط البصرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جرت على ملعب الكفل.فيما استطاع فريق الكرخ الفوز على فريق الديوانية بهدف من دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب الديوانية.بينما انتهت مباراة فريقي الصناعة وزاخو التي جرت على ملعب الصناعة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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