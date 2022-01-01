الإمارات تمنع سفر جميع مواطنيها غير المطعمين بلقاح كورونا بداية من 10 يناير

2022/01/01 | 16:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، السبت، منع سفر جميع مواطنيها غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا، اعتبارًا من 10 يناير/ كانون الأول الجاري.

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