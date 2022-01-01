الدفاع المدني تعلن احصائيات مفزعة بعدد الحرائق وبغداد تتصدر المحافظات

2022/01/01 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، احصائيات حوادث الحريق التي تم اخمادها من قبل رجال الدفاع المدني في عموم العراق عدا إقليم كردستان.

وشملت الاحصائيات حوادث حريق اندلعت داخل مباني حكومة وتجارية ومصانع ومخازن ودور سكنية والأراضي الزراعية وغيرها.



وبحسب الاحصائية فقد بلغ مجموع الحرائق (31533) حريقاً تصدرتها بغداد، مشيرة الى ان عدد حوادث الحريق في القطاع الحكومي بلغت (6189) حريقاً.

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