الركابي: اجتماع الاطار رسم خطة للتفاهمات داخل البيت الشيعي

2022/01/01 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي ان اجتماع قيادات قوى الإطار التنسيقي رسم خطة للتفاهمات السياسية بشأن الحكومة المقبلة استكمالا للتفاهمات السابقة

وقال الركابي إن اجتماع قادة قوى الإطار التنسيقي الذي جرى بمنزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وضع خطة متكاملة لإجراء التفاهمات مع القوى السياسية في البيت الشيعي وخارجه من القوى السياسية السنية والكردية للتوصل الى رؤية مشتركة لتشكيل الحكومة المقبلة مؤكدا ان قوى الإطار التنسيقي مازالت ملتزمة بان تكون الحكومة المقبلة حكومة توافقية.

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