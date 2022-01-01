ادهانوم: متفائلون بالقضاء على كورونا في العام 2022

2022/01/01 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيودورس ادهانوم عن تفاؤله بالقضاء على جائحة كورونا خلال العام الفين واثنين وعشرين.

وحث ادهانوم في كلمة بمناسبة حلول العام الجديد جميع المواطنين في مختلف دول العالم على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داعيا في الوقت ذاته قادة العالم بعدم احتكار اللقاحات.وأضاف ادهانوم ان العالم يمتلك الادوات اللازمة للقضاء على الجائحة لافتا الى ان منظمة الصحة العالمية تهدف الى حصول الجميع على اللقاحات الضرورية.

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