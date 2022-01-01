إرتفاع حصيلة انفجار اللغم في البصرة

2022/01/01 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا تفجير اللغم في الرميلة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "عدد ضحايا انفجار اللغم في الرميلة بمحافظة البصرة ارتفع إلى 6 شهداء و7 مصابين".

هذا ولقي 5 مواطنين، اليوم السبت، مصرعهم فيما أصيب 5 آخرين بانفجار لغم في محافظة البصرة.وقال مصدر امني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "5 مواطنين لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرين بمناطق مختلفة من أجسادهم، نتيجة لانفجار الغام اثناء سفرة لهم في صحراء الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة".وأضاف ان "بعض الإصابات في حالة حرجة"، مبيناً ان "الالغاء هي من المخلفات الحربية".

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