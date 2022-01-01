محافظة عراقية تسجل

2022/01/01 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مديرية شوؤن العشائر في ديالى، اليوم السبت، عن تسجيل عقوبات اضافية بحق مرتكبي الابتزاز الالكتروني.

‏وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "عشائر ديالى ادركت بوقت مبكر خطورة جرائم الابتزاز الالكتروني وما يرافقها من تشهير وتهديد والاساءة لسمعة العوائل عبر الفضاء الالكتروني الواسع الذي بات عنصرا مؤثرا في كل نواحي الحياة بالسنوات الاخيرة".

‏وأضاف أن "شيوخ العشائر لم تكتفِ باصدار قرار يجعل عقوبة الابتزاز الالكتروني من ناحية الفصول تضاهي جرائم القتل بسبب تداعياتها الخطيرة على سمعة العوائل بل تم اضافة لها عقوبة اضافية في بعض الحالات وهي التدير اي ترحيل المتهم بالجرائم الالكترونية خارج المنطقة لسنة او اكثر من اجل ان يكون الرادع اكبر لان سمعة الاسر خط احمر".

‏وأشار إلى أن "التشديد في معاقبة من يتورط بالابتزاز الالكتروني تأتي من خلال نظرة موضوعية لحساسية قضايا تمس المجتمع وتخلق اشكالات وفتن كبيرة تستدعي موقفا حازما يعطي رسالة لمن يحاول تكرارها بأن العقوبات ستكون قاسية وفعالة".

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