بسبب كورونا.. إلغاء مباراتين وديتين للجزائر وسوريا

2022/01/01 | 17:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الغامبي لكرة القدم، السبت، إلغاء مباراتين وديتين لمنتخبه الوطني تحضيراً لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق في التاسع من الشهر الحالي، بما في ذلك مباراته أمام الجزائر المقرر إقامتها في اليوم نفسه في قطر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوفه.

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