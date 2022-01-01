2022/01/01 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مجموعة من الشباب "بازاراً" لعرض قطع

فنية والمهارات اليدوية المحلية، وذلك

بهدف دعم أطفال المصابين بالسرطان ودعم

أيضا الموهوبين الذين يصنعون الحرف

اليدوية، وخاصة النساء اللاتي يعملن في

بيوتهن، مما ي

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