الوائلي يصدر 7 توجيهات تتعلق بعمل المنافذ الحدودية

2022/01/01 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، اليوم السبت، 7 توجيهات إلى مديري الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية وممثليها كافة.وقالت الهيئة، في بيان، أنه “منذ بدء الساعات الأولى للعام الجديد باشر رئيس هيئة المنافذ الحدودية يرافقه نائب رئيس الهيئة بإجراء الجولات الميدانية في زياراته المستمرة للمنافذ الحدودية، حرصاً منه على استثمار الوقت بشكل يخدم المصلحة العامة للبلد”.وأضاف البيان: “واليوم كان منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار نقطة الانطلاق لتصحيح أي مسار يحتاج الى ترميم في الاجراءات، حيث تم الاطلاع على سير العمل ميدانيا في المنفذ من خلال تدقيق سجلات المعاملات المنجزة ومتابعة عمل أجهزة السونار والمراكز الصحية والخدمية، كما تفقد رئيس الهيئة عمل الميزان الجسري وأشرف على كشف البضائع المنجزة معاملاتها الجمركية وتوجه أيضا إلى صالة استقبال المسافرين التابعة إلى مكتب الجوازات والإقامة واطلع على سير العمل واحتياجات المسافرين”.وتابع: “وبعد إجراء الجولة تم الاجتماع بمديري كافة الدوائر العاملة في المنافذ وممثليها وتم توجيههم بالآتي:1- التنسيق مع الدوائر العاملة وتبادل المعلومات والتكامل.2- منع التلاعب بالأوزان أو التغيير بوصف البضاعة.3- التأكيد على تدقيق البضائع المعفاة من الرسوم وعدم إطلاقها إلا بعد حضور مخول الجهة المستفيدة.4- التأكيد على فحص البضائع وعدم إطلاقها إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات وضوابط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.5- تدقيق الوصولات كافة لمنع أي عمليات تزوير وتفعيل العمل الإلكتروني بالمنصة الإلكترونية.6- التأكيد على التزام كافة الدوائر العاملة بالمنفذ بمساحات عمل كل جهة ومنع التداخل بالصلاحيات وفقاً للقوانين الصادرة.7- تدقيق دخول العجلات السياحية وضمان خروجها من البلد وفقاً للضوابط المعتمدة”.وأوضح، أن “زيارة رئيس الهيئة إلى منفذ طريبيل الحدودي في هذا التوقيت (أول يوم من العام الجديد) من أجل توجيه رسالة لكافة العاملين في المنافذ الحدودية أن الهيئة برئاستها وموظفيها وضباطها ومنتسبيها عازمون على الاستمرار بالإصلاح ومتابعة كافة الثغرات والمخالفات التي تؤثر على سير عملية التبادل التجاري للقضاء عليها أو الحد منها وكذلك رفع معنويات العاملين وشحذ الهمم للنجاح في هذا الملف المهم”.

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