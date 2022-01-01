الصدر يعلق على إحتفالات رأس السنة ويدعو إلى الحذر من كورونا

2022/01/01 | 17:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، على إحتفالات رأس السنة، فيما دعا إلى الحذر من وباء كورونا.

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