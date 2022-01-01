الصدر ينتقد ’تجمعات أعياد الميلاد’: منعنا الجمعة وزيارات المعصومين من أجل كورونا!

2022/01/01 | 17:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، عن أسفه من الاحتفالات "الضخمة" التي شهدتها رأس السنة الميلاد، رغم تفشي الجائحة.

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وأضاف الصدر في تدوينة تابعها "ناس" (1 كانون الثاني 2022)، أن "أحد اسباب بدء الجائحة هي مثل هذه التجمعات الخارجة عن نطاق الوقاية الشرعية والادبية والاخلاقية والاجتماعية وغيرها".

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