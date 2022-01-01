الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول

2022/01/01 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الطماطم المحلية.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة الزراعة نجحت في خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الطماط المحلية بعد قرار منع الاستيراد ودعم زراعة المحصول في البلاد".وأضاف، أن "اسعار محصول الطماطم مستقرة في الأسواق نتيجة لوجود فائض في المحصول "مشيراً إلى أن "اكثر المحافظات انتاجاً للطماطم هما النجف وكربلاء".وتابع النايف، أنه "يوجد تهريب للطماطم من الخارج البلاد عبر طرق نيسمية خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية ومع ذلك فإن المحصول المحلي هو الذي يسيطر على السوق بشكل كامل".

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