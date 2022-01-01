بالفيديو .. اعتصام لحملة الشهادات العيا أمام منزل الصدر في النجف

2022/01/01 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم عدد من حملة الشهادات العليا ،اليوم السبت، أمام منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للذين لم يتسنى لهم التحويل من الملاك العسكري على المدني مطالبين بإعادة ألية التحويل.

بالفيديو ..



اعتصام لحملة الشهادات العيا أمام منزل #مقتدى_الصدر في #النجف #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/59xGjpBDfC

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) January 1, 2022

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