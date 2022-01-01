2022/01/01 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبّر رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ، اليوم السبت، عن أمله بتشكيل حكومة وطنية كفوءة بعيدة عن المحاصصة والفساد

وشدد العبادي على ضرورة أن تحافظ الحكومة المقبلة على هيبة الدولة ومصالح المواطنين, وأن تتوج جهود رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر والإطار التنسيقي والكتل الوطنية الأخرى لوحدة الكلمة وخدمة الوطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: نأمل وحدة الصدر والإطار التنسيقي لخدمة الوطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: نأمل وحدة الصدر والإطار التنسيقي لخدمة الوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).