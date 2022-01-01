2022/01/01 | 17:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ورود معلومات دقيقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بـ 6 عناصر من داعش في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بـ 6 عناصر من داعش في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).