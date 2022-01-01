مكتب رئيس الحكومة السودانية ينفي وضعه قيد الإقامة الجبرية للمرة الثانية

2022/01/01 | 17:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، السبت، تقارير حول وضعه قيد الإقامة الجبرية للمرة الثانية.

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