المان سيتي يعزز صدارته للبريميرليغ بفوز صعب على الأرسنال

2022/01/01 | 17:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) بفوز صعب على الأرسنال بهدفين لهدف على ملعب الأخير.وسجل الأرسنال أولا عن طريق جناحه الأيمن بوكايوكو ساكا في الدقيقة 31 وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة بعد أن شهد سيطرة واضحة على مجريات المباراة لصالح الغنرز.وفي الشوط الثاني، عدل رياض محرز النتيجة للسيتي في الدقيقة 57، قبل أن يسجل رودريجو هدف الانتصار بهدف قاتل في الدقيقة 90.وبهذه النتيجة عزز السيتي من صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 35 نقطة في المركز الرابع.

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