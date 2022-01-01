خامنئي يستقبل عائلة سليماني والحشد يتظاهر لإحياء الذكرى الثانية لمقتله في بغداد

2022/01/01 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – أحيا آلاف من مناصري الحشد الشعبي خلال مسيرة في بغداد السبت، الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية قرب مطار بغداد، كرر قياديون في الحشد خلالها المطالبات بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.في طهران، استقبل المرشد الأعلى للجمهورية […]

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