المجمع الفقهي يطالب بفتح ملفات ضحايا الجرائم الكيدية والانتقامية منذ 2003

2022/01/01 | 17:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد طالب المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء، اليوم السبت، بفتح ملفات ضحايا الجرائم الكيدية والانتقامية منذ عام 2003، محذرا من خطورة الاخبارات الكيدية والانتقامية التي تودي بحياة الابرياء وانتهاك الحرمات.

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