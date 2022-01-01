مانشستر سيتي يفوز على أرسنال ويغرد وحيدا في الصدارة

2022/01/01 | 18:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز مانشستر سيتي، السبت، على مضيفه أرسنال، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما برسم الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

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