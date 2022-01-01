الرسالة قطعية من مسعود بعدم التجديد لصالح.. كشف كواليس الرفض لولاية ثانية برئاسة العراق

2022/01/01 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر سياسي، اليوم السبت، باجراء مباحثات ودراسة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني للأسماء المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية بعد رفض حزب البارزاني التجديد لبرهم صالح.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاتحاد الوطني أدرك صعوبة التجديد لرئيس الجمهورية الحالي برهم صالح لولاية ثانية، وبالتالي يبحث عن الأسماء البديلة ليقدمها للحزب الديمقراطي".

وأضاف أن "الديمقراطي الكردستاني أوصل رسالة قطعية، مفادها عدم التجديد لصالح، والاسم المرشح لرئاسة الجمهورية، يجب أن يحظى بموافقة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني حصرا".

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