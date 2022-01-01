واشنطن: قدمنا مساعدات مالية بأكثر من 3 مليارات دولار للعراق

2022/01/01 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن حجم مساعداتها المالية للعراق في المجال الانساني خلال السنوات القليلة الماضية.

جاء ذلك في بيان للسفارة الاميركية لدى بغداد بمناسبة العام الجديد قالت فيه ان الولايات المتحدة أظهرت التزامها تجاه الشعب العراقي بوصفها أكبر مانحٍ للمساعدات الإنسانية من خلال تقديم ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار منذ العام الفين واربعة عشر مبينة ان تلك المساعدات شملت مجالات الرعاية الصحية والمساعدة الغذائية ودعم العراق في مكافحة أزمة كورونا فضلا عن الحفاظ على تراث العراق الثقافي.

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