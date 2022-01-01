2022/01/01 | 18:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحد اسباب بدء الجائحة هي مثل هذه التجمعات .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر ينتقد تجمعات أعياد الميلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر ينتقد تجمعات أعياد الميلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).