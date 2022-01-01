2022/01/01 | 18:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني من محافظة أربيل، اليوم السبت، بتجدد القصف التركي على ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل.وقال المصدر، إن “القصف التركي، تجدد اليوم السبت، على مناطق وقرى مختلفة من ناحية سيدكان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تجدد قصفها على ناحية سيدكان التابعة لأربيل المركز الخبري الوطني.

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