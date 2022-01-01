رئيس المنافذ يصدر 7 توجيهات تتعلق بعمل الهيئة

2022/01/01 | 18:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، اليوم السبت، 7 توجيهات إلى مديري الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية وممثليها كافة.وذكرت الهيئة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “منذ بدء الساعات الأولى للعام الجديد باشر رئيس هيئة المنافذ الحدودية يرافقه نائب رئيس الهيئة بإجراء الجولات الميدانية في زياراته المستمرة …

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