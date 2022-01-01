كاميرا ترصد نهاية مأساوية لمطاردة الشرطة لطفل على دراجة ترابية تنتهي بحادث مميت

2022/01/01 | 18:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت كاميرا مراقبة مطاردة للشرطة في فلوريدا انتهت بمقتل طفل يبلغ من العمر 13 عامًا.ووفقًا لمعد التقرير سوجي نام من قناة WPBF الأخبارية، فإن الطفل فقد السيطرة أثناء ركوبه دراجة ترابية على الطريق السريع أثناء المطاردة.

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