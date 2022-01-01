الجفاف يهدد هور

2022/01/01 | 18:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السوداني ناشدت مديرية زراعة ميسان، اليوم السبت، الجهات المعنية بإيجاد الحلول السريعة لإنقاذ هور"أم نعاج" في ناحية بني هاشم من خطر الجفاف الذي سيؤثر على الأهالي والثروة الحيوانية فيها.وقال رئيس قسم تنمية وإنعاش الاهوار في المديرية، ماجد جمعة الساعدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خفض مناسيب المياه في الاهوار بسبب قلة الاطلاقات المائية سيؤدي الى جفافها ما يؤثر على الاحياء المائية من الطيور والاسماك الى جانب الأهالي والحيوانات الذين يعيشون قربها"، مبينا أن "الاسباب التي دعت الى انخفاض مناسيب المياه تعود الى قلة تساقط الامطار والتوجه للحفاظ على الخزين المائي بالاضافة الى التجاوزات الحاصلة على الانهر".وأضاف، أن "انخفاض مناسيب المياه في الاهوار سيؤدي الى اضرار كبيرة"، مطالبا "وزارة الموارد المائية بايجاد حلول سريعة لانقاذ هور الحويزة (ام نعاج) في ناحية بني هاشم".وكان مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة في ميسان، قد ناشد وزارة الموارد المائية في ميسان للالتفات الى واقع الاهوار ووضع الحلول السريعة قبل تفاقم الأزمة.وأوضح رئيس المركز المهندس سلام الموسوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المركز يعمل على ايجاد المعالجات الآنية في ظل نقص الواردات المائية التي يعاني منها البلد بصورة عامة"، لافتا الى "ضرورة اجراء رصد مشترك ورفع مواقف اسبوعية مع التأكيد على توجيهات الوزارة بضرورة اسناد كوادر مديرية الموارد المائية في اعمال المراشنة وإزالة التجاوزات". وأكد أن "العمل مستمر داخل بركة ام نعاج مع توسيع مجرى ام الطوس الذي تقوم بتنفيذه إدارة مشاريع اهوار ميسان بالتعاون مع دائرة كري الانهر في ميسان".وتابع الموسوي أن "انحباس المطر يؤدي الى مشاكل خطيرة على مناطق الاهوار (سكان - حيوانات - اسماك) من جفاف مستمر وملوحة المياه، ما يؤدي الى تداعيات خطيرة على جميع الاصعدة الامنية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية".

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