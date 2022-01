بالفيديو.. بعد التهام حرائق المئات من منازلها.. كولورادو الأمريكية تتلقى معجزة من السماء

2022/01/01 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخمد الجزء الأكبر من الحرائق التي أتت “في غمضة عين” على أحياء كاملة في ولاية كولورادو الأمريكية ليل الجمعة السبت، إثر تساقط ثلوج كثيفة سكنت لهيب النار.

ودمر 500 منزل على الأقل في الحرائق واضطر عشرات آلاف الأشخاص للفرار، لكن لم تسجل للساعة أي وفاة، والأمر أشبه بـ “المعجزة”، حسب حاكم الولاية جاريد بوليس.

غير أن الأضرار جسيمة، فقد أظهرت لقطات جوية شوارع كاملة استحالت أكواما من الرماد الملتهب.



وقد طال الحريق الضواحي ولم يقتصر على المناطق الريفية، كما كان الحال سابقا.

ولم يتسن لبعض العائلات “سوى بضع دقائق لتوضيب ما أمكن توضيبه ونقل الأطفال والحيوانات إلى السيارات والمغادرة”، حسب ما صرح جاريد بوليس للصحفيين أمس الجمعة، مضيفا أن الأمر حدث “في غمضة عين”.

وقد تصاعدت ألسنة نيران هائلة أججتها رياح عاتية بلغت سرعتها 160 كيلومترا في الساعة الخميس.



ويعزى الحريق إلى انهيار خطوط كهرباء على أرض قاحلة.

ولم يعرف بعد العدد المحدد للمنازل التي أتت عليها النيران.



وتوقع مسؤول الشرطة في منطقة بولدر جو بيليه أن يكون يفوق الخمسمئة، قائلا إنه لن يتفاجأ “إذا ما تخطى الألف”.

وقال بيليه: “نظرا لحجم الدمار، فوجئنا بعدم إحصاء مئة قتيل.



ونكاد لا نصدق الأمر لكنه لم يحصل”.

وفي اتصال مع حاكم الولاية، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن “بذل كل الجهود لتقديم مساعدة فورية للأشخاص والسكان المتضررين”، وطلب الرئيس توجيه مساعدة فدرالية إلى كولورادو.

