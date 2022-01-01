بالوثيقة.. محكمة النزاعات الرياضية تحل إدارة العنكوشي

2022/01/01 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت محكمة النزاعات الرياضية، اليوم السبت، حل إدارة حسين العنكوشي.

وقال إعلام المحكمة عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) ان "محكمة النزاعات الرياضية حلت إدارة نادي الديوانية الحالية"، مؤكدا "بطلان انتخابات سنتي 2017 و 2019لترجع إلى إدارة الرئيس الاسبق عماد فاهم".

وأضاف ان "حل إدارة العنكوشي جاء كون إدارة ما قبل سنة 2017 غير مكتملة بسبب وفاة احد الأعضاء و استقالة آخرين فسيكون اللجوء إلى اختيار هيئة مؤقته لحين إجراء انتخابات جديدة".

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