زراعة ميسان تحذر من جفاف هور ’أم نعاج’

2022/01/01 | 18:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت مديرية زراعة ميسان، السبت، من جفاف هور”أم نعاج” في ناحية بني هاشم، بسبب الجفاف، مما سيؤثر على مصير الثروة الحيوانية هناك.وقال رئيس قسم تنمية وإنعاش الاهوار في المديرية، ماجد جمعة الساعدي، في تصريح تابعه “النور نيوز”، إن “خفض مناسيب المياه في الاهوار بسبب قلة الاطلاقات المائية سيؤدي الى جفافها ما …

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