ياور: البيشمركة طالبت بطائرات مسيرة لمراقبة تحركات داعش

2022/01/01 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف أمين عام وزارة البيشمركة جبار ياور عن الامور التي تعيق حصول قوات البيشمركة على الطائرات المسيرة.

وأوضح ياور ان قوات البيشمركة طالبت التحالف الدولي بالطائرات المسيرة الخاصة بالمراقبة للكشف عن تحركات الارهابيين في المناطق التي تنشط فيها خلايا داعش ولم تطالب بطائرات قتالية مبينا ان الجانب الاميركي وافق على طلب البيشمركة لكن الامر لم يحصل لغاية الان على موافقة الحكومة العراقية.

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