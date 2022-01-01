ضابط جديد يباشر رسمياً بمهام قيادة شرطة بابل

2022/01/01 | 18:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر مهامه رسمياً قائداً لشرطة بابل.

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