2022/01/01 | 18:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت مديرية شرطة محافظة البصرة، السبت، على ضرورة التزام المواطنين بالحذر عند التنزه في الاماكن البرية.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (1 كانون الثاني 2022)، إنها "تجدد دعواتها للأهالي بضرورة الالتزام والحذر من التنزه في الاماكن البرية والتي تحتوي على مخلفات حربية او قرب الانابيب والمنشات النفطية لخطورتها".

واضاف البيان، ان "المديرية دعت الى التعاون معها بالاتصال على رقم الطوارئ المجاني 115 عندما تشاهدون أي جسم غريب (إبلاغنا فورا وليس العبث به أو تفحصه)".

واوضح، أن "تفكيك المخلفات غير المنفجرة يشكل تحديا مهما، كونها زرعت بشكل عشوائي في المناطق الوعرة والنائية".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية توجه تحذيرا الى مواطني البصرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية توجه تحذيرا الى مواطني البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).